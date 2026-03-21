"Solito", comitato area urbana 5: "Servono tempi certi per l'avvio dei lavori"

In Comune, si attende la determina per il ribaltamento, al 2026, delle somme necessarie, che vengono comunque confermate.

Gela. L'avvio dei lavori per la scuola "Solito", chiusa da anni a causa di un cedimento strutturale interno. Per il comitato di quartiere dell'area urbana 5, dall'amministrazione comunale occorrono tempi certi. "L'iniziativa nasce da una forte e crescente sollecitazione proveniente dal territorio: residenti del quartiere, comunità scolastica e operatori commerciali della zona hanno infatti manifestato preoccupazione per i tempi dell'intervento e per le conseguenze che il protrarsi della situazione continua a determinare sulla qualità della vita e sull'economia locale. Nel documento trasmesso all'amministrazione comunale, il comitato ha chiesto di conoscere lo stato di avanzamento delle procedure progettuali e autorizzative, l'eventuale scadenza del finanziamento già stanziato, le tempistiche previste per l'avvio e la conclusione dei lavori e le criticità che possano aver determinato ritardi nell'attuazione dell'opera. Si tratta di un intervento strategico per il quartiere e per l'intera città. I cittadini chiedono certezze, programmazione e soprattutto trasparenza. Dopo anni di attese, è necessario che si passi da annunci e previsioni a un cronoprogramma chiaro e verificabile. L'area urbana 5 ribadisce la propria piena disponibilità al confronto istituzionale, ma evidenzia al contempo come sia ormai indispensabile fornire risposte concrete e tempestive, nel rispetto delle legittime aspettative della comunità locale. Il comitato continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda, mantenendo alta l'attenzione su un'opera considerata determinante per il rilancio sociale, educativo ed economico del quartiere", fanno sapere dal comitato presieduto da Dalila Catania. È stata inoltrata una pec ufficiale agli uffici comunali. In Comune, si attende la determina per il ribaltamento, al 2026, delle somme necessarie, che vengono comunque confermate.