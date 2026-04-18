Solidarietà e inclusione con il terzo memorial Benedetto Berrittella

Una giornata all’insegna dell’integrazione, del sostegno e della vicinanza

Gela. Oggi, è ritornato il memorial "Benedetto Berrittella", giunto alla terza edizione. Una giornata di inclusione e beneficenza, tra le giostre. Nessuna barriera per i disabili e c'è stata la piena partecipazione dell'Unitalsi, sottosezione di Gela, presieduta da Giuseppe Fedele, e dei giovani migranti della cooperativa "Opera Prossima", Sai Msna, coordinata da Bruna Consoli. Insieme, hanno creato una giornata all’insegna dell’integrazione, del sostegno e della vicinanza.