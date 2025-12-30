Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, tratto in salvo un escursionista svedese infortunato su un sentiero nel Palermitano
Intervento di soccorso da parte del SASS nel territorio del comune di Isnello per un escursionista di nazionalità svedese
PALERMO (ITALPRESS) – Intervento di soccorso nel territorio del comune di Isnello per un escursionista di nazionalità svedese che, in compagnia della moglie, stava percorrendo il sentiero che conduce da Isnello a Pizzo Croce. Durante l’escursione l’uomo è caduto lungo il tracciato, riportando un trauma a un arto inferiore che gli ha impedito di proseguire autonomamente. L’escursionista ha quindi contattato il Numero Unico per le Emergenze 112; la chiamata è stata inoltrata al Servizio di Emergenza Sanitaria 118 che, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS).
Il Soccorso Alpino è intervenuto con una squadra da terra e, al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento, ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con la quale è in vigore un consolidato protocollo di collaborazione. Contestualmente sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, per le attività di competenza e il supporto alle operazioni di soccorso. Sul posto è giunto un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, con a bordo due tecnici di elisoccorso del CNSAS e un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare.
A causa della presenza di nuvole basse che limitavano la visibilità nella zona dell’infortunio, il team è stato verricellato in un’area leggermente più a valle. L’infortunato è stato quindi raggiunto a piedi dalla squadra di terra del Soccorso Alpino, dai due tecnici di elisoccorso del CNSAS e dall’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, l’uomo è stato trasportato via terra fino a un’area sgombra dalla copertura nuvolosa, dove è stato possibile procedere al recupero tramite verricello. L’escursionista è stato infine trasferito presso l’Ospedale Civico di Palermo per le cure del caso.
– foto Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano –
