Sobrero “Imprese credono nella sostenibilità, sfida è coinvolgere le piccole”

MILANO (ITALPRESS) - La sostenibilità resta un elemento strategico per molte imprese italiane, ma occorre coinvolgere maggiormente le aziende più piccole e rafforzare la gestione della catena di forni...

MILANO (ITALPRESS) - La sostenibilità resta un elemento strategico per molte imprese italiane, ma occorre coinvolgere maggiormente le aziende più piccole e rafforzare la gestione della catena di fornitura, per garantire il rispetto dei diritti umani e la riduzione dell'impatto ambientale. E' quanto sottolinea Rossella Sobrero, membro del gruppo promotore del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, in un'intervista all'agenzia Italpress, al termine della quattordicesima edizione, ospitata all'Università Bocconi di Milano. "Se qualcuno pensa che la sostenibilità sia andata in soffitta non è venuto al Salone e non ha visto con quanta energia le imprese investono su questi temi", afferma Sobrero, evidenziando come le aziende più impegnate abbiano ormai integrato la sostenibilità nelle proprie strategie. Restano tuttavia molte realtà ancora indifferenti, soprattutto tra le imprese di dimensioni ridotte, che "hanno meno capacità e a volte meno risorse per avviare dei processi di innovazione e di trasformazione". Nel corso dei 120 incontri del Salone sono stati affrontati temi che spaziano dalla transizione energetica alla crisi climatica, dal welfare all'inclusione, fino alla governance aziendale e alle politiche per i giovani. "L'impegno delle imprese non è più unidirezionale, ma è cercare di integrare le diverse dimensioni economica, sociale e ambientale nelle proprie strategie", osserva Sobrero. Un altro tema centrale riguarda la comunicazione degli impegni di sostenibilità, sulla quale pesa il rischio di essere accusati di greenwashing. "Qualche azienda può essere titubante perchè o può dimostrare che le proprie affermazioni, come "100% green" o "amico dell'ambiente" sono autentiche, o può essere accusata di greenwashing", spiega. Una cautela che, secondo Sobrero, in alcuni casi può tradursi in una minore comunicazione delle iniziative intraprese. Attenzione anche alle aspettative delle nuove generazioni, che chiedono alle aziende maggiore trasparenza e coerenza. "I giovani per fortuna sono molto più critici, anche un pò diffidenti e hanno bisogno di avere delle rassicurazioni che, per esempio, entrando in un'azienda, alcuni valori e alcuni principi vengano rispettati", sottolinea. Tra le richieste figurano un migliore equilibrio tra vita e lavoro, maggiore trasparenza nei percorsi di carriera e una gestione più attenta del welfare. Le imprese, aggiunge, devono offrire risposte convincenti anche alla luce delle difficoltà nel reperire personale, soprattutto qualificato. La sfida più urgente resta però la gestione della filiera produttiva. Le aziende, avverte Sobrero, possono essere coinvolte in casi di greenwashing o in altre criticità "non per colpa propria ma perchè non hanno gestito nel modo migliore i propri fornitori". Per questo le grandi imprese, in quanto capofila delle catene di fornitura, possono svolgere un ruolo decisivo nel sostenere i partner più piccoli. "Questa è una vera sfida attraverso la formazione, il sostegno, l'accompagnamento", conclude Sobrero, ricordando che violazioni gravi dei diritti umani o carenze nella gestione dell'impatto ambientale da parte di un fornitore possono provocare conseguenze anche per la grande impresa committente.

La quindicesima edizione del Salone della Csr e dell'innovazione sociale è prevista a Milano nell'ottobre 2027.

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