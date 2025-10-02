Smantellata piazza di spaccio a Trapani, 3 arresti

TRAPANI (ITALPRESS) & I Carabinieri di Trapani, con il supporto del nucleo Carabinieri cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato un 21enne, un 32enne e una 26enne. Il locale, individuato nel quartiere San Giuliano, base logistica dell&

TRAPANI (ITALPRESS) – I Carabinieri di Trapani, con il supporto del nucleo Carabinieri cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno arrestato un 21enne, un 32enne e una 26enne. Il locale, individuato nel quartiere San Giuliano, base logistica dell’attività illecita, era stato adibito a vero e proprio bunker della droga, con grate e pesanti porte in ferro munite di feritoie da cui veniva effettuato lo scambio di droga e soldi, il tutto monitorato da un esteso sistema di videosorveglianza allestito dagli indagati e provvisto di cunicoli da poter utilizzare, all’occorrenza, per sottrarsi alla ricerca delle Forze di Polizia. Lo stupefacente era stato accuratamente occultato nel vano ascensore.

Al termine della perquisizione, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro: 216 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack; 106 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish; 4 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, non che, la somma contante di 3687,90 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).