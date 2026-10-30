Carfì ha corso nella E2sc 1400 Slalom Babbaura, Gianni Carfì conquista il terzo posto assoluto

Il pilota gelese ha conquistato la vittoria di classe alla quinta edizione dello slalom nisseno promosso dalla Tempo Srl e valido per il campionato sociale Aci.

San Cataldo. Il gelese Gianni Carfì ha conquistato il podio e la vittoria di classe (E2sc 1400) allo Slalom Babbaura, giunto alla sua quinta edizione. Sono stati 39 gli equipaggi ammessi al via dalla direzione di gara dello slalom promosso dalla Tempo srl di Eros Di Prima. Lungo i 2590 metri del percorso che da San Cataldo conduce a Caltanissetta lungo la Strada Statale 122, Gianni Carfì si è messo in evidenza con la sua Radical sr4, dimostrando un feeling in costante crescita con la vettura. Lo slalom Babbaurra è valido per il Campionato Sociale indetto dall’Automobile Club Caltanissetta. Lungo il percorso sono stati inserite 11 postazioni di rallentamento. I piloti hanno ripetuto i 2590 metri per ben tre volte. La gara è stata caratterizzata da un incidente di Silvio Fiore che ha comunque chiuso in seconda posizione assoluta alle spalle di Salvatore Catanzaro.