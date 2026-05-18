Sistema videosorveglianza pubblico ancora più esteso, avviata procedura per la fornitura dei dispositivi

Procura e forze dell'ordine sono impegnate da anni su questo fronte e l'amministrazione comunale vuole mettere a disposizione ulteriori sistemi per prevenire azioni criminali e garantire il monitoraggio del territorio

Gela. L'ampliamento della copertura di videosorveglianza, in città, è un'esigenza che l'amministrazione comunale, nonostante le difficoltà finanziarie, non ha mai messo in secondo piano. Prefettura e procura, a più riprese, hanno richiamato l'importanza di una videosorveglianza pubblica, più capillare possibile. Il finanziamento nel programma ministeriale Poc “legalità 2014-2020” ha messo a disposizione risorse per circa 234 mila euro. Si andrà a implementare il sistema di videosorveglianza già attivo. Gli uffici comunali del settore lavori pubblici hanno disposto l'avvio di una fase di trattativa sulla piattaforma Mepa per individuare l'operatore che possa fornire i necessari dispositivi, con un importo totale di poco superiore ai 108 mila euro. La fornitura servirà per poi procedere all'installazione dei sistemi, rafforzando la copertura di aree considerate sensibili. La scia di “spaccate” degli ultimi mesi ha confermato che bisogna monitorare con molta attenzione la microcriminalità. Procura e forze dell'ordine sono impegnate da anni su questo fronte e l'amministrazione comunale vuole mettere a disposizione ulteriori sistemi per prevenire azioni criminali e garantire il monitoraggio del territorio.