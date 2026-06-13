Sistema internet fuori uso in ospedale, attività bloccate e pazienti costretti a lunghe attese

Così, molti pazienti sono stati costretti ad attendere per ore e c'è chi ancora aspetta lo sblocco

Gela. Sistemi internet in tilt da questa mattina, all'ospedale “Vittorio Emanuele”. Il pronto soccorso e i reparti sono stati paralizzati dal guasto alla rete che non consente di procedere neanche con le attività di base. Così, molti pazienti sono stati costretti ad attendere per ore e c'è chi ancora aspetta lo sblocco. Pare che al momento non siano arrivate comunicazioni ufficiali e diversi medici in servizio si trovano impossibilitati anche a comunicare, visto che il sistema telefonico è fuori uso.