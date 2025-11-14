"Sistema? Da Di Paola parole inaccettabili", Grisanti: "Modello Gela è un manuale di gestione del potere"

Incarichi, scelte politiche e una certa simmetria di "colori", per il coordinatore FdI, sono indizi da non sottovalutare

Gela. I delicati rimandi che arrivano da Palermo e dall'inchiesta che sta coinvolgendo soprattutto l'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, non sono assolutamente neutri, neanche a livello locale. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, che insieme agli altri esponenti di opposizione, in Regione, lavora al dopo Schifani e ha preso una posizione netta davanti al “sistema Cuffaro”, ha spiegato, come abbiamo riportato, che un anno fa, in città, la coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano “ha battuto proprio quel sistema”. Un'affermazione elettorale, seocondo Di Paola, ancora più importante, perché ottenuta contro un'alleanza voluta dalla Dc, oltre che da altri pezzi di peso del centrodestra. Le sue sono valutazioni che nel centrodestra locale qualche effetto lo stanno generando. “Reputo questa considerazione di Di Paola, onestamente, inaccettabile – dice il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Pierpaolo Grisanti – sono parole che non si adattano a un rappresentante istituzionale, vicepresidente dell'Ars. Di Paola, in maniera strumentale, richiama una vicenda regionale, peraltro in fase di indagine, per screditare il centrodestra cittadino. Ritengo siano posizioni faziose e che non corrispondono alla realtà dei fatti”. Fratelli d'Italia fece parte della coalizione di centrodestra, sconfitta al ballottaggio dall'alleanza del sindaco. Grisanti non si rivede nella disamina di Di Paola e controbatte, proprio sullo stesso versante, quanto mai ostico. “L'onorevole Di Paola parla di un sistema di potere sconfitto alle amministrative – aggiunge l'esponente meloniano – dovrebbe però guardare in casa propria. In un anno di governo della città, la sua coalizione ha costruito un modello di gestione del potere da Prima Repubblica. Più che di un “modello Gela” si tratta di un manuale di gestione della cosa pubblica. Per questo, penso che Di Paola dovrebbe evitare di gettare maliziosamente discredito, parlando di vicende che non c'entrano nulla con il contesto cittadino”. Incarichi, scelte politiche e una certa simmetria di "colori", per il coordinatore FdI, sono indizi da non sottovalutare.

In foto il coordinatore cittadino FdI Pierpaolo Grisanti