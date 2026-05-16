Sinner piega in tre set Medvedev e vola in finale agli Internazionali

ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoa...

ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica per la finale degli Internazionali d'Italia 2026, torneo Atp Masters 1000 alle battute conclusive sulla terra rossa del Foro Italico. Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, batte in tre set il russo Daniil Medvedev, settima forza del seeding, e diventa il primo italiano dell'Era Open a disputare due finali di fila al Centrale. 6-2 5-7 6-4, in due ore e 37 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurro al termine di una partita interrotta ieri per pioggia e terminata oggi pomeriggio ripartendo dal 4-2 nel terzo set in favore del campione di San Candido. "Ieri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata, questa notte non ho dormito quasi niente perchè quando sei nel mezzo di una partita non è semplice riposare - il commento a caldo di Sinner - Vedremo cosa succederà domani, sono molto contento. Questo è un campo molto speciale per me, qui ho vinto la mia prima partita nei 1000 e l'anno scorso la finale non è andata come volevo. Domani proverò a dare il meglio di me". Quattordicesima finale e sesta consecutiva nei Masters 1000 per l'altoatesino, che diventa il secondo tennista nella storia a raggiungere la finale in sei 1000 consecutivi dopo Novak Djokovic nel 2015-16. Sinner in finale in tutti i 1000 su terra nella stessa stagione: oltre a lui ci era riuscito solo Rafael Nadal (2007, 2009, 2010, 2011 e 2013). E' poi la 28esima vittoria di fila - 33esima nei 1000 - per il fuoriclasse azzurro, che in finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud per riportare un italiano a vincere gli Internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta.

- foto Ipa Agency -

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