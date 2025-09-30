Sinner in finale a Pechino, battuto De Minaur in 3 set

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner in finale al "China Open", Atp 500 di Pechino in corso al Beijing Olympic Green Tennis Center (montepremi 4.016.050 dollari). Prima testa di serie, il numero...

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner in finale al "China Open", Atp 500 di Pechino in corso al Beijing Olympic Green Tennis Center (montepremi 4.016.050 dollari). Prima testa di serie, il numero 2 del mondo in semifinale si è imposto in tre set sull'australiano Alex De Minaur, ottavo nel ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2 in 2 ore e 20 minuti di gioco.

In finale Sinner affronterà il vincente dell'altra semifinale che vedrà in campo il russo Daniil Medvedev, numero 8 del seeding e 18 del mondo, e lo statunitense Learner Tien (52 Atp).

"E' stato un match con un livello molto alto, ci sono stati tanti grandi scambi, tante chance per entrambi, nel secondo io non ho sfruttato le mie. E' stata una partita molto equilibrata, nel terzo ho ottenuto subito il break e questo mi ha aiutato. E' stata una partita diversa rispetto alle precedenti con De Minaur, un match molto equilibrato, sono felice di aver vinto e di essere in finale". Così Jannik Sinner dopo il successo in tre set sull'australiano che vale la qualificazione alla finale del torneo di Pechino. Nella parte conclusiva del match, Sinner ha dato l'impressione di avere qualche problema con i crampi, ma nella prima intervista post-match non ne ha parlato, limitandosi ad assicurare che sarà al top per domani. "Ho servito molto bene - dice il numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo -, lui si muoveva in maniera molto veloce in un campo che è piuttosto lento, ho cercato di rimanere concentrato e di non perdere troppe energie mentali. E' stata una partita molto dura, ma sono soddisfatto, ora ho una notte per recuperare. Domani starò bene, in finale c'è grande adrenalina e la volontà di giocare al meglio, è bello poter giocare per un altro grande risultato".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).