"Sindaco in prima linea nelle aree allagate", civici: "Opposizione assente sempre e specula su dimissioni"

Per i civici, l'opposizione dimostra, ancora una volta, di speculare anche davanti a emergenze come quella di queste ore

Gela. Gli allagamenti causati dalle piogge di queste ore, come abbiamo riferito, hanno fornito lo spunto politico all'opposizione, principalmente di centrodestra, arrivata a chiedere le dimissioni del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua giunta, ritenuti diretti responsabili delle conseguenze prodotte dalla pioggia. I civici di "Una Buona Idea", invece, danno priorità alle verifiche in corso in città, portate avanti dal primo cittadino, in prima persona, insieme ai tecnici. Per i civici, l'opposizione dimostra, ancora una volta, di speculare anche davanti a emergenze come quella di queste ore. "Sono ore concitate per la nostra città che si è trovata a fare i conti con un evento atmosferico, per antonomasia, imprevedibile e che, purtroppo, ha fatto registrare danni e disagi. Alla città va il nostro sostegno. Ancora una volta, ciò che i fatti evidenziano è la netta distinzione che intercorre tra il sindaco e l’opposizione che lancia strali al veleno.

Da una parte, infatti, c'è il sindaco che da ore, come una guida politica seria, perlustra la città fronteggiando una situazione imprevedibile e facendo sentire, come sempre, la propria presenza sul territorio; dall’altra, c'è un'opposizione col ghigno che tace sempre su tutto ed è, ingiustificatamente, assente su tutto, ma quando un evento incontrollabile colpisce la città si alza in coro e lancia strali. Una guida politica seria e rassicurante alla prima emergenza si reca nelle strade e sta in prima linea, verifica ciò che sta accadendo e non smette di esserci sempre, qualunque cosa accada, non possiamo dire lo stesso dell'pposizione che, almeno fino a ora, ha passato il tempo alla finestra, guardando il cielo, nell’attesa evidentemente che piovesse". Secondo il gruppo di "Una Buona Idea", la richiesta di dimissioni non ha alcun fondamento. "La richiesta di dimissioni del sindaco e dell'intera giunta è figlia di questo principio ispiratore che governa certe anime politiche che fingono di occuparsi del territorio, che fingono di occuparsi della collettività, che fingono di essere presenti. Non ci stupisce quest'approccio al quale certa opposizione ci ha abituati. Continuiamo a preferire l’approccio serio del sindaco che non ha fatto dell’assenza la propria patente politica", concludono i civici.