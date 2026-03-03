"Sindaco capace di unire e di arrivare a risultati", Caci: "Giusto non far prevalere le richieste di singoli"

“Azzeramento della giunta? Il sindaco fa bene ad andare avanti secondo la linea che sta tracciando. Ci sono riscontri dalla città e risultati tangibili. Non capisco perché dovrebbero essere rimossi assessori che stanno lavorando con risultati", dice

Gela. La flessione forte nei loro rapporti politici, causata un anno fa dalla vicenda delle elezioni provinciali e poi dall'adesione del consigliere Lucia Lupo, è ormai definitivamente alle spalle. Tra il primo cittadino Terenziano Di Stefano e gli autonomisti dell'Mpa, forse ancor più di prima, l'intesa è piuttosto robusta, consolidata nella seconda parte del 2025 e poi “ufficializzata” dall'iniziativa di fine anno che i lombardiani organizzarono in città. Non a caso, gli esponenti Mpa non risentono per nulla delle tensioni interne alla maggioranza che si stanno percependo in questi giorni. “Onestamente, penso che si tratti di una scaramuccia che può essere tranquillamente superata e che si lega a dinamiche di una commissione consiliare – dice Rosario Caci portavoce Mpa-Grande Sicilia – ritengo che siano questioni ampiamente risolvibili e il sindaco è in grado di trovare soluzioni”. I lombardiani proprio in queste ore, a Caltanissetta, sono ufficialmente entrati nella giunta del sindaco Walter Tesauro, espressione di Forza Italia e ormai del tutto distante dal parlamentare Ars Michele Mancuso, travolto dall'inchiesta giudiziaria su corruzione e contributi. In città, il riferimento amministrativo rimane il sindaco Terenziano Di Stefano. “Sta dimostrando una grande capacità di tenere insieme l'alleanza, sulla base di una programmazione importante per la città – aggiunge Caci – per quanto ci riguarda, ci sentiamo apprezzati dal sindaco, siamo rappresentati e continuiamo a lavorare, così come abbiamo fatto con il nostro assessore regionale Francesco Colianni, per finalizzare il decreto royalties e non solo”. Caci è ancora più esplicito quando l'attenzione si pone sulle ultime vicende. “Azzeramento della giunta? Il sindaco fa bene ad andare avanti secondo la linea che sta tracciando – precisa – ci sono riscontri dalla città, ci sono risultati tangibili. Non capisco perché dovrebbero essere rimossi assessori che stanno lavorando con costanza e con risultati. E' giusto che il sindaco non faccia prevalere personalismi o richieste di singoli consiglieri. Anche rispetto all'assessore Romina Morselli, pur non volendo entrare in vicende che non riguardano il mio partito, mi pare che la posizione del sindaco sia stata netta e chiara. Se un assessore lavora e porta risultati alla città, perché dovrebbe essere sostituito?”. Ancora di più, Caci precisa che “dall'Mpa non ci sono mai state richieste al sindaco né lo abbiamo pressato politicamente”. Gli autonomisti, spesso considerati un unicum piuttosto anomalo da una parte degli alleati, vista la loro collocazione nel centrodestra, ancora una volta invece ribadiscono la piena adesione al progetto del sindaco Di Stefano e probabilmente il primo cittadino sa che dall'Mpa può arrivare un supporto preciso e una via di dialogo istituzionale con il governo regionale e non solo.