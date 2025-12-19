"Sinapsi", FI: "Opera importante grazie anche a Craxi e Mancuso"

FI non era in aula con il vicepresidente dell'assise civica Antonino Biundo, ma un'esponente molto vicina al partito, in questa fase, l'indipendente Grazia Cosentino, ha espresso il sì. Ad assistere ai lavori, il segretario Cirignotta

Gela. Forza Italia, non presente in aula consiliare con il vicepresidente dell'assise civica Antonino Biundo, ma con un'esponente molto vicina al partito, in questa fase, l'indipendente Grazia Cosentino, che si è espressa per il sì, è favorevole all'avvenuta approvazione degli atti del progetto "Sinapsi", richiamando il ruolo del senatore Stefania Craxi, citata proprio da Cosentino nel suo intervento. Ad assistere ai lavori consiliari, c'era il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta. "Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del consiglio comunale della delibera "Sinapsi", un progetto ambizioso che rappresenta una grande opportunità per il territorio, configurandosi come intervento strategico volto alla realizzazione di un polo innovativo e tecnologico di altissima rilevanza. L’iniziativa mira a favorire lo sviluppo economico e sociale attraverso la promozione dell’innovazione, della ricerca e della formazione, creando nuove occasioni di crescita occupazionale e valorizzando le competenze locali. Il polo tecnologico previsto dal progetto potrà diventare un punto di riferimento per imprese, start-up e giovani professionisti, rafforzando il tessuto produttivo del territorio. Un progetto, il cui finanziamento stava per sfumare, e solo grazie all’intervento dell’onorevole Michele Mancuso e della senatrice di Forza Italia Stefania Craxi e’ stato salvato. Un ringraziamento va anche al governo Schifani che ha fatto approvare un intervento legislativo con il quale è stato previsto il diritto di prelazione a favore del Comune dell’area ex Asi dove sarà localizzato l’intervento. Ci auguriamo che la delibera "Sinapsi" si inserisca in una visione di rilancio che metta al centro lo sviluppo tecnologico come motore di progresso. Forza Italia ritiene che il progetto Sinapsi rappresenti uno strumento strategico per contrastare l’emorragia di studenti, costretti a lasciare la loro terra per proseguire altrove il proprio percorso di formazione e di crescita professionale", fanno sapere dalla segreteria. Dopo il bilancio stabilmente riequilibrato, votato favorevolmente anche dagli azzurri con Biundo, la segreteria locale vede di buon occhio lo sviluppo di un polo tecnologico, chiaramente citando i propri riferimenti regionali e nazionali.