"Sinapsi", dem sostengono il progetto: Ferro, "sarà fondamentale per il rilancio economico"

Un passo ulteriore che per i dem va ritenuto essenziale nell'evoluzione del progetto

Gela. Il polo tecnologico "Sinapsi" questa mattina è stato oggetto di un incontro in Regione, in presenza dell'assessore del governo Schifani, Tamajo, che ha dato l'assenso all'acquisizione delle aree di contrada Brucazzi. Passeranno, dietro il pagamento del valore stimato, all'ente comunale, che è partner principale del polo. Un passo ulteriore che per i dem va ritenuto essenziale nell'evoluzione del progetto. "Probabilmente, sfuggirà ai meno accorti o informati, l’importanza di avere ottenuto il possesso dell’infrastruttura dove sorgerà il polo tecnologico "Sinapsi". Il Partito democratico invece la ritiene in assoluto un’opportunità straordinaria per l’amministrazione comunale. Il polo tecnologico consente di mettere insieme oltre a investimenti rilevanti per la sua realizzazione, almeno 20 milioni di euro, anche e soprattutto la possibilità di consentire a imprese italiane o regionali, perché no anche gelesi, di investire nella nostra città e nella sua area industriale al fine di sviluppare iniziative innovative che consentiranno di allocare posti di lavoro. Per questo motivo - dice il vicesegretario dem Giovanni Ferro - il Pd ritiene fondamentale questo straordinario investimento che consentirà finalmente di utilizzare una cospicua parte di finanziamenti che derivano dalle compensazioni minerarie di Eni. Dieci milioni di euro, ancora vergognosamente non spesi rispetto ai complessivi trentadue milioni decisi dopo la chiusura della raffineria nel 2014. Riteniamo questo risultato il più importante ottenuto dall’amministrazione del sindaco Terenziano Di Stefano. Insieme a "Macchitella Lab", "Sinapsi" diventa il fiore all’occhiello della città. Mettere insieme Sicindustria, l’Università Kire di Enna ed Eni, è importantissimo e consente di utilizzare le migliori menti a supporto del sistema industriale ed innovativo locale". È evidente che "Sinapsi" si propone pure come esito politico, tra le priorità amministrative. "Il Pd sarà sempre a supporto di investimenti che aiutano il sistema produttivo industriale cittadino, ricco di grandi professionalità, soprattutto nella costruzione impiantistica e nella manutenzione degli impianti. Attraverso lo sviluppo di nuove iniziative industriali - conclude Ferro - si potranno certamente ricondurre nella nostra area industriale tecnici, operai e nuove imprese industriali".