"Sinapsi", Comune ha acquistato l'area ex Asi: ora i dieci milioni dalle compensazioni

Chiuso l'acquisto dell'area ex Asi

Gela. L'area ex Asi destinata a diventare un polo tecnologico, ribattezzato "Sinapsi", passa ufficialmente al Comune. È stato finalizzato l'acquisto, con la firma degli atti notarili e l'avallo del segretario generale Giovanni Curaba. I fondi usati per l'acquisizione, circa 400 mila euro, sono quelli previsti nel finanziamento ministeriale da dieci milioni di euro, autorizzato per un progetto che oltre al Comune annovera l'università Kore di Enna, Eni e Sicindustria. Con l'acquisto dell'area, si va alla finalizzazione del protocollo con la stessa Eni, per lo sblocco di dieci milioni di euro, da destinare proprio alla realizzazione del polo "Sinapsi". Sono somme delle compensazioni che il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione intendono investire nella creazione dell'hub delle nuove tecnologie. In totale, si tratta di una progettualità da venti milioni di euro. "Quella di Gela – ha detto il commissario Asi Michele Cimino - è la prima amministrazione che prende atto della liquidazione dei beni delle Asi”. “I giovani chiedono di restare in Sicilia e il progetto Sinapsi risponde a queste esigenze – ha spiegato il segretario comunale Curaba - le strutture saranno riqualificate. L’acquisizione delle aree è fondamentale”. Ieri, nel corso di un confronto con il management di Eni, a Milano, il sindaco ha messo sul tavolo proprio la finalizzazione del protocollo per i dieci milioni delle compensazioni da destinare a "Sinapsi", oltre a sottoscrivere l'accordo per lo stanziamento, da poco più di un milione di euro, sempre dalle compensazioni Eni, per la realizzazione della pista di atletica a Marchitello, in un'area che il Comune ha ottenuto dal Libero Consorzio di Caltanissetta.