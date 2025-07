Simon Yates vince la decima tappa del Tour, Healy nuova maglia gialla

PUY DE SANCY (FRANCIA) (ITALPRESS) - Simon Yates vince la decima tappa del Tour de France 2025, la Ennezat-Mont Dore Puy de Sancy di 165,3 km. Il corridore della Visma Lease a Bike compie una prodezza...

PUY DE SANCY (FRANCIA) (ITALPRESS) - Simon Yates vince la decima tappa del Tour de France 2025, la Ennezat-Mont Dore Puy de Sancy di 165,3 km. Il corridore della Visma Lease a Bike compie una prodezza in una delle tappe più significative di questa edizione della Grande Boucle, tagliando il traguardo davanti a Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) e Ben Healy (EF Education).

Quest'ultimo diventa la nuova maglia gialla, andandola a strappare a Tadej Pogacar (UAE Emirates) che, nel gruppo dei migliori, viene tallonato da Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Healy è il quarto irlandese della storia a vestire la maglia gialla, l'ultimo era stato Stephen Roche, vincitore del Tour nel 1987.

Va, dunque, in porto la maxi fuga di giornata composta inizialmente da ben 29 corridori e che in seguito diventa di 14 uomini: Victor Campenaerts e Simon Yates (Visma-Lease a Bike), Valentin Paret Peintre (Soudal-Quick Step), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Ben O'Connor (Jayco-AlUla), Pablo Castrillo (Movistar Team), Michael Woods e Joe Blackmore (Israel-Premier Tech) e Anders Johannessen (Uno-X Mobility). Domani il primo giorno di riposo per la carovana, mercoledì la Tolosa-Tolosa di 156,8 km.

