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Siena, denunciati 13 minorenni per propaganda di idee fondate sull’odio razziale

SIENA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nel senese, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopo...

A cura di Redazione Redazione
19 maggio 2026 05:49
Siena, denunciati 13 minorenni per propaganda di idee fondate sull’odio razziale -
Italia
Italpress
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SIENA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni, tutti residenti nel senese, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Perquisizioni e sequestri eseguiti nell'operazione "Format 18" della DIGOS.

foto: ufficio stampa Polizia di Stato

(ITALPRESS).

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