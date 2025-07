Sicurezza sulle spiagge: parte la nuova ordinanza balneare 2025

Obbligatoria la presenza di due bagnini e un defibrillatore in ogni stabilimento dalle 9 alle 19. Introdotto il sistema di bandiere verde, gialla, rossa per segnalare le condizioni del mare

Gela. È ufficialmente entrata in vigore l’ordinanza di sicurezza balneare 2025 emanata dalla Direzione marittima della Sicilia occidentale, che interesserà l’intero tratto costiero da Finale di Pollina a Gela, comprese le isole di Pantelleria, Egadi e Pelagie. Un provvedimento atteso, che disciplina l’uso delle spiagge e degli specchi acquei antistanti, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei bagnanti durante la stagione estiva. Sotto il coordinamento della Direzione marittima, le Capitanerie di porto saranno impegnate in un’attività capillare di presidio e controllo del litorale. "Tra le disposizioni principali, spicca l’obbligo per tutti gli stabilimenti balneari, comprese aree private di garantire la presenza di almeno due bagnini brevettati durante l’orario di apertura, dalle 9 alle 19 e la disponibilità di un defibrillatore semiautomatico (DAE) correttamente segnalato, pronto per l’uso in caso di emergenza da parte di personale formato." ha dichiarato il capitano di fregata Ferruccio Alessandro Grassia , comandante della capitaneria di Gela. Una delle novità più rilevanti del 2025 è l’adozione del sistema" tre bandiere" che indicano lo stato della balneazione:Verde,Gialla e Rossa a secondo dei pericoli in cui si può incorrere. La segnaletica è pensata per essere chiara e immediata, anche per turisti stranieri o frequentatori Il comandante Grassia ricorda che il pontile sbarcatoio continua ad essere interdetto e che l'utilizzo come trampolino per i tuffi porta a severe sanzioni e che anche nelle spiagge libere, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, sia necessaria la presenza di un bagnino brevettato e di cartellonistica volta a segnalare i pericoli della zona. Come ogni anno, la Guardia Costiera ricorda che per emergenze in mare è attivo il numero 1530, gratuito e operativo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale.