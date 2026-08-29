Sicurezza stradale a rischio senza segnaletica, comitato Area 5: "Va ripristinata"

Il presidente del comitato Dalila Castania si rivolge nuovamente all'amministrazione comunale

Gela. Segnaletica stradale assente e conseguenti rischi per la sicurezza, tra le vie dell'area urbana 5 che annovera Caposoprano, Piano Notaro e Fondo Iozza. Il presidente del comitato Dalila Castania si rivolge nuovamente all'amministrazione comunale. “Abbiamo segnalato, sollecitato e atteso. Adesso non è più accettabile continuare a temporeggiare. Comprendiamo le difficoltà economiche del Comune, ma la sicurezza dei cittadini non può dipendere dallo stato delle casse comunali e non può essere relegata in fondo alla lista delle priorità. Da tempo chiediamo il ripristino della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, soprattutto davanti agli istituti scolastici, ma anche nelle zone dell’ospedale e del parcheggio di Caposoprano. A queste richieste si aggiungono le numerose altre criticità che abbiamo formalmente portato all’attenzione dell’amministrazione comunale e che, ancora oggi, attendono risposte e interventi concreti. Le scuole stanno per riaprire. Migliaia di studenti, famiglie e personale scolastico torneranno quotidianamente a percorrere quelle strade. Quanto dobbiamo ancora aspettare? Non vorremmo che, dopo mesi di segnalazioni, ci si accorgesse del problema soltanto quando sarà troppo tardi. Amministrare significa anche prevenire, programmare e intervenire. Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale un intervento immediato nelle aree già segnalate. Non chiediamo promesse, né altre attese. Chiediamo sicurezza. Questa volta pretendiamo risposte e fatti”, fa sapere Castania.