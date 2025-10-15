Sicurezza a Palermo, rinforzi per la Polizia e individuate le zone rosse della movida

In Prefettura a Palermo si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

PALERMO (ITALPRESS) – In Prefettura a Palermo si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale è stata esaminata la situazione della sicurezza urbana, anche alla luce dell’omicidio del ventunenne Paolo Taormina, ucciso con un colpo di pistola domenica scorsa davanti al locale gestito dalla sua famiglia all’Olivella.

Il Comitato, si legge in una nota, ha evidenziato i risultati conseguiti nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio posti in atto da mesi da parte di tutte le Forze di Polizia. Tuttavia, anche alla luce dell’esperienza fin qui maturata e soprattutto dell’omicidio consumato nel pieno centro di Palermo, è stata condivisa l’esigenza di rafforzare ulteriormente i dispostivi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità e degrado, sottolinea la nota.

Sono state, pertanto, individuate alcune zone dove saranno istituite “aree a vigilanza rafforzata, corrispondenti ai luoghi maggiormente frequentati dalla cosiddetta movida”: ZONA 1 – teatro Massimo – Piazza Olivella Ricompresa all’intero del perimetro delimitato dalle seguenti arterie: via Cavour – Piazza Verdi (per intero) – Via dell’orologio – piazza Olivella – Via bara all’Olivella – Via Roma – Via Salvatore Spinuzza – Via Maqueda; ZONA 2 – Vucciria Ricompresa all’intero del perimetro delimitato dalle seguenti arterie: Via Vittorio Emanuele (da via Roma verso Porta Felice) – Via dei Chiavettieri – via dei Cassari – via dei materassai – via Argenteria vecchia – vicolo sant’Eligio- via Giovanni Meli- Piazza San Domenico – Via Roma nel tratto fino a via Vittorio Emanuele; ZONA 3 Maqueda – Stazione Ricompresa all’intero del perimetro delimitato dalle seguenti arterie: via Maqueda (altezza Piazza Pretoria) – piazza sant’Antonino- via Oreto – via Fazello – Piazza Francesco Cupani- Piazza Giulio Cesare- Via Roma- Discesa dei Giudici- Piazza Pretoria.

Il Prefetto Massimo Mariani disporrà l’istituzione delle zone. Dalla prossima settimana saranno assegnati anticipatamente alla Questura di Palermo 24 agenti della Polizia di Stato, 3 ispettori e un funzionario, nell’ambito del complessivo rafforzamento degli organici annunciato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi lo scorso 6 agosto. Un ulteriore, strutturale rafforzamento degli organici sarà disposto già dal prossimo mese di gennaio.

