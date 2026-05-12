Sicindustria, Rizzolo a Schifani “Usi parte del tesoretto della Regione per digitalizzare la PA”

Lo ha detto il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, intervenendo a Palermo all'incontro "Finanza integrata e digitalizzazione: driver di crescita per le imprese"

PALERMO (ITALPRESS) – “Il presidente Schifani ha detto di voler entrare nella storia della Sicilia. Allora voglio lanciare una sfida al presidente Schifani invitandolo ad utilizzare parte del tesoretto della Regione, che sono risorse delle imprese siciliane, per digitalizzare davvero la pubblica amministrazione”. Lo ha detto il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, intervenendo questa mattina a Palermo all’incontro “Finanza integrata e digitalizzazione: driver di crescita per le imprese”, promosso da Sicindustria con TIM Enterprise e BI-REX. Secondo Rizzolo, la modernizzazione della macchina amministrativa rappresenta una condizione indispensabile per sostenere la competitività del sistema produttivo regionale. “Le imprese possono fare tutti gli investimenti possibili in innovazione e tecnologia – ha aggiunto – ma continueranno a correre a una doppia velocità se la pubblica amministrazione resterà indietro nei processi di digitalizzazione”.

– foto ufficio stampa Sicindustria –

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