Sicilia nella morsa del caldo, tre città ancora da bollino rosso
Caldo ancora intenso e rischio incendi elevato domani in Sicilia.
PALERMO (ITALPRESS) – Caldo ancora intenso e rischio incendi elevato domani in Sicilia. Il nuovo avviso della Protezione civile regionale indica il livello 3 (bollino rosso) per le ondate di calore a Palermo, Catania e Messina, con temperature massime percepite rispettivamente fra i 38 e i 39 gradi. Resta alta anche l’allerta incendi in tutte le province dell’Isola.
Il bollettino prevede precipitazioni assenti, venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali e temperature massime in calo, ma ancora su valori elevati o molto elevati.
Per giovedì 23 luglio il rischio caldo dovrebbe scendere al livello 1 a Catania e Messina, mentre Palermo resterà al livello 3, con una temperatura massima percepita di 38 gradi.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 21 luglio 2026