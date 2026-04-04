"Sicilia-Express", Iv organizza la "fazzolettata": "Solo propaganda da Schifani"

Iniziativa di Iv a livello regionale. Perna, "una soluzione tampone che diventa una presa in giro"

Palermo. "Sicilia Express. Il treno dell'esilio è l'iniziativa in programma martedì prossimo alle 12 nella stazione centrale a Palermo, promossa dai giovani di Futura, organizzazione giovanile di Italia Viva-Casa Riformista Sicilia, "per salutare con una fazzolettata il treno che, secondo Schifani, avrebbe dovuto risolvere il problema del caro voli". "In un panorama in cui i costi dei collegamenti da e per la Sicilia sono tali da impedire di fatto ai siciliani residenti sul continente di tornare a casa per Pasqua, il presidente della Regione Schifani non perde occasione per sfoggiare il misto di cialtroneria e propaganda che è la cifra della sua azione politica: torna il Sicilia Express - dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva - Secondo lui un treno può risolvere i problemi di centinaia di migliaia di persone. Non si sa se sia il caso di ridere o piangere. I giovani di Iv e Casa Riformista si ritroveranno alla stazione di Palermo per salutare con dei fazzoletti l'ennesima carnevalata di Renato Schifani". "Il Sicilia Express - aggiunge Giuseppe Perna, responsabile Iv Sicilia-Casa Riformista - è una soluzione tampone che si traduce, di fatto, in una presa in giro. I siciliani meritano soluzioni strutturali e non misure spot. Schifani ed Aricò hanno fallito. Martedì non saremo alla Stazione Centrale di Palermo per un semplice saluto, ma per denunciare il fallimento totale di una giunta regionale che vive fuori dalla realtà. "Il 'Sicilia Express' - conclude Vincenzo Macchiarella, segretario Futura Giovani Riformisti - è l'ammissione di un'incapacità politica: non potendo garantire voli a prezzi umani, Schifani ci mette su un binario morto, sperando che basti a placare la rabbia dei siciliani. La nostra 'fazzolettata' rappresenta il dissenso di una generazione che non vuole più salutare chi parte per necessità, ma che vuole dire addio a questo modo dilettantesco di amministrare l'isola".