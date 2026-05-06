Sicilia e turismo, Pappalardo “Situazione in Medio Oriente incide fortemente”

Pappalardo, che dal 14 maggio lascerà la compagnia aerea per assumere la presidenza di Enav, ha inoltre ricevuto il premio Magnifico del Turismo Siciliano.

PALERMO (ITALPRESS) – Situazione internazionale, rapporto con la Sicilia e prospettive per il turismo: questi i temi affrontati presso il Grand Hotel Piazza Borsa in un incontro con Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways ed ex assessore regionale al Turismo e allo Sport. Pappalardo, che dal 14 maggio lascerà la compagnia aerea per assumere la presidenza di Enav, ha inoltre ricevuto il premio Magnifico del Turismo Siciliano.

L’incontro è stato organizzato da Logos Srl per discutere i temi più caldi del trasporto aereo. Impossibile, in questo senso, non partire con la situazione geopolitica in Medio Oriente: questa, secondo il presidente di Ita Airways, “incide fortemente sull’operatività delle compagnie aeree. Ci sono la chiusura degli scali in Iraq, a Dubai e Tel Aviv e la chiusura degli spazi aerei, che comporta un allungamento dei voli: basti pensare che per andare a Tokyo con la tratta diretta bisogna incrementare il volo di un’ora e mezza e questo incide sui carburanti, i cui costi sono già più elevati. A causa di questa situazione geopolitica alcune compagnie hanno iniziato ad annullare i voli, vedasi Lufthansa: noi al momento non abbiamo grossi problemi di carburante, quindi per i prossimi 7-8 mesi siamo quasi al sicuro e non andremo ad aumentare il costo dei biglietti; è però probabile che, con l’aumento del prezzo del carburante per l’aeromobile, qualche piccolo incremento ci dovrà essere ma nell’immediato non ci saranno problemi. Al momento le prenotazioni ci sono, anche a lunga scadenza, e i nostri voli partono sempre pieni: non sembra ci siano ripercussioni per il futuro”.

Alla luce dello scenario globale, prosegue, “fare previsioni è difficile sia per le compagnie sia per gli operatori del turismo, che sono i primi a subire l’impatto dell’assenza di turisti. Non abbiamo misurato alcun calo di turisti americani: i nostri voli dagli Stati Uniti partono pieni, abbiamo appena aperto il 1 maggio la nona destinazione dal paese operando per la prima volta un collegamento diretto con Houston”.

Al momento non sono previsti tagli di alcun tipo, né sulle rotte né sul capitale umano della compagnia né sotto il profilo dello sviluppo economico: “Non abbiamo preso in considerazione annullamenti né a breve né a medio termine, cerchiamo di salvaguardare tutta la stagione estiva – sottolinea Pappalardo, – Non ci sono inoltre tagli sul personale né sugli investimenti: il nostro piano industriale parla di incremento di voli intercontinentali, ecco perché Houston è la prima tratta. Abbiamo da poco iniziato il reclutamento di oltre 400 unità, segno che la compagnia gode di ottima salute: stiamo ragionando su una decima destinazione degli Stati Uniti per l’inverno 2026, è allo studio la giusta località e anche se abbiamo qualche idea bisogna prima completare il tutto”.

La Sicilia, conclude il presidente di Ita Airways, rappresenta “un cliente importante con tantissimi voli giornalieri sempre pieni. Non solo continuiamo con i voli per Catania e Palermo ma abbiamo appena iniziato la vendita su Trapani: in un primo momento inizieremo con voli stagionali a partire dal 1 luglio, credo sia un bel successo e qualcosa che quel territorio merita”.

– Foto xd8/Italpress –

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