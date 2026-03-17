"Siamo vicini alla titolare dell'attività colpita", Di Stefano: "Gesto vile"

Le parole del sindaco

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano esprime la propria piena e sincera solidarietà alla titolare del negozio di parrucchiera vittima, nella scorsa notte, di un grave episodio criminoso che ha profondamente colpito l’intera comunità. "Si tratta – dichiara il primo cittadino – di un gesto vile che non solo danneggia un’attività commerciale costruita con impegno e sacrificio, ma genera anche un comprensibile senso di insicurezza tra i cittadini e tra gli operatori economici del territorio". Il sindaco manifesta, inoltre, forte preoccupazione per il ripetersi di simili eventi delittuosi negli ultimi tempi, sottolineando come l’amministrazione comunale stia seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione. Allo stesso tempo, viene ribadita piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, quotidianamente impegnate in un lavoro prezioso e spesso silenzioso per garantire legalità e sicurezza. "Sono certo – conclude – che grazie alla professionalità degli inquirenti sarà possibile individuare in tempi brevi i responsabili di questi atti criminosi e restituire serenità alla nostra comunità". L’amministrazione comunale continuerà a sostenere con determinazione tutte le iniziative volte alla tutela del tessuto economico locale e alla difesa dei valori della convivenza civile.