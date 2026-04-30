SIAL Canada, il Made in Italy rafforza la sua presenza in Nord America

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Si è svolto a Montreal il taglio del nastro della partecipazione italiana a SIAL Canada 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti dell'anno per il comparto agroaliment...

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Si è svolto a Montreal il taglio del nastro della partecipazione italiana a SIAL Canada 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti dell'anno per il comparto agroalimentare a livello internazionale. Con oltre 800 espositori provenienti da tutto il mondo e più di 25.000 professionisti attesi, tra buyer, importatori, distributori ed esperti da oltre 70 Paesi, la manifestazione si conferma una piattaforma strategica per le imprese che intendono sviluppare o consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, in particolare in Nord America. L'Italia è presente con 55 stand per un totale di 520 mq e 56 aziende partecipanti.

In questo contesto, l'Agenzia ICE ha organizzato una partecipazione collettiva italiana di 223 mq, articolata in due isole espositive e dedicata a 27 aziende, con l'obiettivo di valorizzare l'eccellenza agroalimentare, favorire l'ingresso nel mercato canadese di nuove realtà e consolidare la presenza di quelle già attive.

La partecipazione di ICE Canada a SIAL Canada 2026 si inserisce nel quadro della consolidata collaborazione con Universal Marketing agente unico per l'Italia di Sial Group, rafforzando la

presenza e la visibilità del Made in Italy all'interno della manifestazione.

Il settore agroalimentare italiano è in forte dinamismo, con crescite significative in tutte le categorie: in media siamo tra il 7% del vino al 58% del caffè. Ed infatti tra il 2023 e il 2025

spiccano panetteria e prodotti da forno (+57.2%), olio d'oliva (+55.3%) e formaggi e latticini (+50.2%). Anche i salumi registrano un incremento rilevante (+36%). Un dato interessante è

rappresentato dalle farine, che segnano un lieve calo nel 2024 del -3.69%), salvo poi invertire la rotta con decisione nel 2025 registrando un sorprendente +26.28%).

Dati molto incoraggianti ad inizio anno: le farine esplodono con un +62.7%, diventando la categoria più dinamica del periodo. Seguono i pomodori preparati o conservati (+37.6%) e i

formaggi e latticini (+26.7%), confermando un inizio 2026 particolarmente brillante per i prodotti trasformati e per le eccellenze casearie italiane.

"Quest'anno al SIAL Canada daremo il benvenuto a un numero record di espositori italiani. Ciò riflette chiaramente anche il dinamismo degli scambi commerciali tra i nostri due Paesi e

risponde alla crescente domanda da parte degli acquirenti canadesi di prodotti alimentari italiani, rinomati per la loro qualità. Desidero ringraziare il nostro agente unico Universal

Marketing, che ci affianca sul mercato italiano da molti anni, ed inoltre esprimere un sincero ringraziamento all'Italian Trade Agency Canada per il prezioso supporto istituzionale" - ha

dichiarato Stephane Thuillier, Direttore Generale / CEO SIAL Canada.

"Il sistema Italia in Canada è impegnato a rafforzare in modo stabile la presenza italiana sul mercato agroalimentare canadese. I dati estremamente positivi degli ultimi anni confermano la

forza delle eccellenze italiane in un contesto caratterizzato da una crescente propensione dei consumatori canadesi verso qualità, stile e modelli di consumo europei. Gli importanti investimenti diretti realizzati negli ultimi anni da aziende italiane, con l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Canada, delineano prospettive di ulteriore crescita" - ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia in Canada Alessandro Cattaneo.

"Il 2026 è un anno molto importante per l'Italia in Canada: migliore anno di sempre per le nostre importazioni di prodotti autentici made in Italy con 13,6 mld di cad (ca 9 mld di euro), più 40% post covid e concorre a questo successo anche il settore alimentare con 2,6 mld di CAD (= 1,7 mld di euro) e più 40% anch'esso post covid. Dal 2025 i canadesi comprano molto di più in Canada, avevamo 11 aziende l'anno scorso ora 27, vi è una grande appropriabilità nel mercato dei punti di forza della nostra gastronomia, tutti i comparti dell'alimentare sono in crescita (la maggior parte in doppia cifra)" - ha dichiarato Carlo Angelo Bocchi, Direttore Uffici Agenzia ICE in Canada.

"Siamo particolarmente contenti che le aziende italiane siano tornate numerose, 50% di più della scorsa edizione. E' la conferma del grande momento di mercato per i prodotti autentici italiani

in Canada ma anche che il SIAL è la principale piattaforma di business per la diffusione del Made in Italy alimentare in Canada" - ha dichiarato Donato Cinelli, Presidente di Universal

Marketing, agente unico per l'Italia di SIAL Group.

- Foto credit Gp Communications North America Inc. -

(ITALPRESS).