Sgominate due bande dedite allo spaccio a Nuoro, 7 arresti

NUORO (ITALPRESS) - Operazione della Polizia di Stato nei territori di Gavoi, Ollolai e Lula in provincia di Nuoro. Gli agenti hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari restrittive tra carcere e domi...

NUORO (ITALPRESS) - Operazione della Polizia di Stato nei territori di Gavoi, Ollolai e Lula in provincia di Nuoro. Gli agenti hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari restrittive tra carcere e domiciliari e 2 obblighi di dimora con prescrizioni emesse dal Gip del Tribunale di Nuoro. I provvedimenti fanno seguito all'indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Nuoro e dal Commissariato di Gavoi, coordinata dalla Procura di Nuoro, che ha permesso di individuare due gruppi malavitosi, cooperanti tra loro, di cui uno dedito alla coltivazione e alla cessione di importanti quantitativi di marijuana, attivo principalmente a Gavoi e Ollolai. L'altro, invece, con epicentro a Lula, era specializzato nel traffico di cocaina e nello spaccio al dettaglio nella provincia di Nuoro. L'indagine, durata circa 8 mesi, è stata accompagnata da una dettagliata documentazione di immagini aeree riguardanti la piantagione, ma anche sulla cessione di singole partite di stupefacente di cui si è avuto traccia anche attraverso le immagini estrapolate dai cellulari sequestrati ai singoli indagati. La cooperazione tra i due gruppi, ha permesso di identificare gli altri appartenenti dediti invece al traffico di cocaina, ceduta quotidianamente non solo nei comuni di origine degli stessi ma, soprattutto, nei comuni costieri della baronia, dove è stata accertata anche la cessione di droghe sintetiche. Sulla base di tutti i riscontri acquisiti, il Gip di Nuoro, ha emesso le misure cautelari nei confronti di 9 persone, 7 arrestate e due obblighi di dimora. Sequestrati oltre 1 kg di cocaina, più di 3 kg di marijuana e minori quantità di hashish e droghe sintetiche del tipo Mdma e ecstasy, oltre alla somma di 5000 euro in contanti e munizionamento illegalmente detenuto. A uno dei destinatari della misura cautelare in carcere sono stati contestati anche il reato di detenzione illegale di arma da fuoco e la grave crudeltà nell'uccisione di animali: l'uomo ha infatti ucciso un cane dimorante nel suo ovile, che aveva appena partorito una cucciolata. Le fasi dell'uccisione sono state immortalate dall'esecutore in un video conservato nel suo cellulare.

- Foto: Polizia di Stato -

(ITALPRESS).