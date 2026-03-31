Sgomberato a Catania un immobile del comune occupato abusivamente / Video

CATANIA (ITALPRESS) – Sgomberato a Catania un immobile di proprietà del Comune, in piazza Pietro Lupo. L’edificio, denominato “palestra Lupo”, fanno sapere dalla Questura, “da tempo era occupato abusivamente da soggetti anarchici e aderenti alla sinistra

CATANIA (ITALPRESS) – Sgomberato a Catania un immobile di proprietà del Comune, in piazza Pietro Lupo. L’edificio, denominato “palestra Lupo”, fanno sapere dalla Questura, “da tempo era occupato abusivamente da soggetti anarchici e aderenti alla sinistra antagonista locale, che hanno utilizzato l’edificio quale abituale luogo di ritrovo”.

L’operazione di sgombero, si legge in una nota, è stata trattata, dapprima, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in Prefettura, e successivamente è stata oggetto di appositi tavoli tecnici svolti in Questura per pianificarne le fasi operative. Un articolato dispositivo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato e diretto da funzionari della Questura di Catania, ha dato luogo alle operazioni di sgombero.

L’intervento ha visto l’impiego di personale della Questura di Catania, del X Reparto Mobile, del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica Sicilia Orientale, nonché dei militari dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e degli agenti della Polizia Locale di Catania.

Le attività si sono svolte in sicurezza, senza criticità, con una puntuale ed efficace cornice di sicurezza fornita dagli operatori dalle Forze dell’Ordine. Una volta concluso lo sgombero della struttura, si è provveduto alla pulizia dell’area con il necessario intervento di mezzi meccanici attraverso i quali sono stati rimossi rifiuti di vario tipo.

IL VIDEO

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).