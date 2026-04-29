Sgn Installations tra le aziende italiane virtuose e competitive: premio "Industria Felix"

Oggi Sgn Installations vanta tra i propri clienti importanti gruppi industriali proprietari delle principali raffinerie, con commesse distribuite in Italia e in diversi paesi europei

Gela. Nella giornata di ieri, presso Palazzo Brancaccio a Roma, Sgn Installations S.r.l., azienda con sede a Gela, è stata insignita del Premio Industria Felix nell’ambito del 70° evento nazionale dedicato alle imprese più competitive e affidabili del Centro Italia e delle Isole. Il riconoscimento è stato conferito a Sgn Installations come migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria, con sede legale a Gela, sulla base di un’analisi realizzata da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, attraverso l’esame dei bilanci aziendali e di parametri economico-finanziari oggettivi. Sgn Installations nasce nel 2018 dall’iniziativa imprenditoriale di Nicolò Farruggio, che ha messo a frutto oltre vent’anni di esperienza maturata nel settore industriale. In pochi anni l’azienda ha consolidato una costante crescita, specializzandosi in una nicchia altamente tecnica della metalmeccanica: la costruzione e manutenzione di internals di colonne di raffinazione e distillazione, operando nei comparti oil & gas, chimico e power generation. Oggi Sgn Installations vanta tra i propri clienti importanti gruppi industriali proprietari delle principali raffinerie, con commesse distribuite in Italia e in diversi Paesi europei. Nel corso della cerimonia, l’amministratore Nicolò Farruggio ha spiegato che "questo premio non è mio. È di ogni persona del team Sgn che ogni giorno svolge un lavoro difficile, con competenza e passione, senza mai scendere a compromessi sulla sicurezza e sulla qualità. Dal 2018 portiamo avanti questa missione con valori precisi. Questo riconoscimento ci dice che la strada è quella giusta". Per Sgn Installations si tratta di un importante traguardo che premia anni di sacrifici, investimenti e lavoro quotidiano, rappresentando al tempo stesso uno stimolo a continuare il percorso di crescita intrapreso.