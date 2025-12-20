Seus 118, supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti dell’Ospedale Cervello di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) & Supereroi, doni e sorrisi: in sintesi, l& natalizia della Seus 118 verso i piccoli pazienti dell& Cervello. Un paio di ore con l& raggiunto di testimoniare vicinanza e solidarietà ne

PALERMO (ITALPRESS) – Supereroi, doni e sorrisi: in sintesi, l’iniziativa natalizia della Seus 118 verso i piccoli pazienti dell’ospedale Cervello. Un paio di ore con l’obiettivo raggiunto di testimoniare vicinanza e solidarietà nel reparto di Pediatria e nel Pronto soccorso pediatrico. Ecco, quindi, un operatore del 118 travestito da Babbo Natale e due volontari dell’Associazione “Angelica la forza del sorriso” mascherati da Uomo Ragno e Superman. Ed ancora, la donazione ai bimbi di cappellini, scaldacollo, matite a colori, disegni da colorare, sculture di palloncini e sacche del 118 siciliano. “Siamo felici di avere donato momenti di spensieratezza e gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie – ha sottolineato il presidente della Seus 118, Riccardo Castro -. In occasione delle festività natalizie e non solo organizziamo eventi di solidarietà negli ospedali siciliani grazie alla sinergia con associazioni di volontariato che ringrazio dal profondo del cuore. Un grande abbraccio anche ai “miei ragazzi” della Seus 118 che partecipano attivamente a queste significative iniziative”.

A fare gli “onori di casa” insieme al direttore della Pediatria, Nicola Cassata, sono stati la direttrice sanitaria Maria Lucia Furnari e il direttore amministrativo Luigi Guadagnino che hanno portato i saluti del direttore generale di Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara. “Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta l’Azienda Ospedaliera, un sincero ringraziamento a coloro che hanno reso possibile questa iniziativa di solidarietà – afferma la direttrice sanitaria – Gesti come questi rappresentano molto più di un semplice dono: sono un segnale concreto di vicinanza, attenzione e umanità verso i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie, che affrontano momenti delicati e spesso difficili. La collaborazione tra il mondo sanitario, il territorio e le realtà associative dimostra ancora una volta quanto la solidarietà possa contribuire al benessere soprattutto dei più piccoli. A tutti i volontari e alla Seus va il nostro più sentito grazie per la sensibilità e la generosità dimostrate”.

