Seus 118, nuove divise per 2800 autisti-soccorritori

Da stamattina è iniziata la distribuzione dei nuovi dispositivi di protezione individuale con la prima consegna effettuata nella postazione di Avola

PALERMO (ITALPRESS) – Nuove divise per circa 2.800 autisti-soccorritori della Seus 118. Da stamattina, infatti, è iniziata la distribuzione dei nuovi dispositivi di protezione individuale con la prima consegna effettuata nella postazione di Avola, in provincia di Siracusa, alla presenza del presidente Riccardo Castro, del sindaco Rossana Cannata e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Seus, Antonino Sciotto. Dello stesso bando di gara è stato attivato anche il secondo lotto – cioè il servizio di lavaggio e sanificazione dei dispositivi affidato ad “Alsco Italia” – che prevede il ritiro e la riconsegna settimanale presso tutte le postazioni del 118 in Sicilia, comprese le isole minori.

“Con questi nuovi DPI implementiamo la sicurezza dei nostri operatori durante le operazioni di soccorso, confermando l’impegno della SEUS 118 di coniugare l’assistenza ai pazienti con la tutela del personale”, sottolinea Castro. Il capitolato tecnico predisposto dalla Seus ha stabilito standard rigorosi di qualità e certificazione, in conformità ai Regolamenti vigenti sui Dispositivi di Protezione Individuale, per ridurre il rischio di infortuni e aumentare l’efficienza del sistema di emergenza-urgenza 118.

I kit forniti da “Catapano srl” contengono 23 capi tecnici ad alta visibilità, progettati per proteggere da agenti atmosferici, biologici e chimici, garantendo comfort e mobilità durante le operazioni di soccorso. Si tratta di 5 magliette T-shirt a manica corta (categoria I), 5 magliette T-shirt a manica lunga (categoria I), 3 softshell tecnici (categoria II), 3 giubbini da intervento (categoria II), 5 pantaloni da intervento (categoria II), 2 giacche a vento (categoria II), cinture e berretti. “Un doppio e importante traguardo, perseguito sin dal mio insediamento alla presidenza della Seus in sinergia con l’assessorato regionale della Salute- aggiunge Castro – Anche il servizio di lavaggio-sanificazione sarà di alta qualità: è previsto che ogni operatore della Seus avrà un kit personale, identificabile con un microchip, e tramite un’app potrà monitorare l’iter relativo alla pulizia dei DPI”.

– Foto ufficio stampa Seus 118 –

(ITALPRESS).