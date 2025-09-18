Settimana di Accoglienza all’I.C. Verga

Gli Studenti Diventano Esploratori del Territorio e della Cultura di Gela

Gela. Si è aperta all’Istituto Comprensivo Verga la settimana di accoglienza per le classi della scuola secondaria di I grado, un progetto ricco di attività laboratoriali che punta a far conoscere il territorio e i valori del proprio d’Istituto “Io esploratore di diritti e doveri”. Gli studenti, sin dal primo giorno di scuola, hanno iniziato un percorso di scoperta della propria identità storica e culturale, finalizzato a valorizzare i beni e la storia della città di Gela. Ogni classe ha ricevuto, tramite sorteggio, l’assegnazione di un quartiere della città. A partire da questa divisione, i ragazzi hanno svolto interviste, ricerche e attività di approfondimento per raccogliere informazioni da condividere tra loro. L’obiettivo è la creazione di uno stemma o logo identificativo della propria classe, che li accompagnerà per l’intero anno scolastico.

Le attività progettate dai docenti includono una giornata dedicata all’uscita sul territorio, preceduta da un incontro preliminare tenutosi nell’Auditorium dell’istituto con Nuccio Mulè, noto studioso della storia gelese. Il docente ha guidato gli studenti alla scoperta dei beni culturali e dei siti storici della città, affascinandoli con foto e video d’epoca. I ragazzi hanno così potuto osservare Gela sotto una nuova luce, riconoscendo la bellezza e la ricchezza della città spesso ignorate o poco divulgate. Mulè ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, elogiando la dirigente Viviana Aldisio per aver coinvolto tutto l’ordine della scuola secondaria di I grado in un progetto che unisce formazione, conoscenza e identità culturale. “La scuola è l’unica agenzia capace di trasmettere sapere storico e culturale alle future generazioni, depositarie della memoria della città”, ha dichiarato il docente.

Nei prossimi giorni, il progetto si concluderà con la visita guidata ai quartieri storici, accompagnati dal prof. Mulè e dalla dott.ssa Italiano. Gli studenti avranno così l’opportunità di scoprire curiosità, angoli nascosti e tesori della città, consolidando un legame diretto con il territorio e con la propria storia.

Una settimana di accoglienza che non solo introduce i ragazzi alla vita scolastica, ma li trasforma in veri esploratori di diritti, doveri e patrimonio culturale.