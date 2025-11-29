Settefarine, completati i lavori di pulizia delle palme: "Dimostrata efficienza"

I lavori sono stati ultimati

Gela. Intorno al decoro pubblico l'amministrazione comunale, con risorse finanziarie per ora al lumicino, sta comunque cercando di dare seguito alle tante esigenze della città. Sono stati ultimati i lavori di pulizia a Settefarine, per quanto concerne i resti prodotti dalle tante palme della zona. Un lavoro che soddisfa il comitato di quartiere, spesso molto critico davanti a situazioni di inerzia. "Il comitato di quartiere Settefarine esprime pubblicamente il proprio ringraziamento all’amministrazione comunale, in particolare all'assessore Giuseppe Fava, per l'interessamento dimostrato e per la tempestività con la quale sono stati eseguiti gli interventi di potatura e pulizia delle palme presenti nel nostro quartiere. Si ringrazia l'amministratore Ghelas Guido Siracusa per avere organizzato gli interventi con personale che ha eseguito i lavori con celerità veramente eccellente, coadiuvati dal geometra Angelo Scudera del Comune, che con la sua professionalità ha fatto in modo di non incidere sulla viabilità della strada principale. Un segnale positivo di attenzione verso il decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici - dice il presidente del comitato Salvatore Terlati - che come cittadini apprezziamo. Auspichiamo possa continuare con la stessa cura e collaborazione. Restiamo disponibili al confronto costruttivo per segnalare ulteriori criticità e proporre soluzioni condivise, nell’interesse della nostra comunità. In vista delle festività, ci auguriamo inoltre che tutti i residenti possano vivere un Natale luminoso e accogliente, speriamo che nel quartiere l'istituzione comunale contribuisca a creare un’atmosfera di festa e condivisione".