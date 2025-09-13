Settefarine, campetto da calcio riparte dopo l'atto vandalico: torneo con tanti appassionati

A trionfare il "Team Z", mentre si è piazzata al secondo posto la "MS Isolamenti"

Gela. Dopo il vile atto vandalico che lo ha danneggiato nel mese di agosto, il campetto Settefarine riparte con il torneo "24h", che ha visto grande partecipazione da parte degli appassionati. A trionfare il team Z, mentre si è piazzata al secondo posto la "MS Isolamenti". Premiato come miglior portiere Davide Valenti, mentre Matteo D'Aleo ha conquistato il premio di miglior giocatore del torneo, oltre che di capocannoniere. Andrea Lancianese e Mauro Famao, organizzatori della competizione, hanno anche stilato una top five, formata da Orazio Rodoti, Gaetano Gagliano, Antonio Cavallo, Mirko Cannizzo e Cristian De Stradis.