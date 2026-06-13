Servizio rifiuti: tra inchieste, criticità e ombre, in municipio tocca al Pef

Il termine ultimo per il varo da parte del consiglio cade nel mese di luglio

Gela. In un contesto generale, per ciò che concerne il servizio rifiuti e la piattaforma di Timpazzo, tutt'altro che ordinario, con l'inchiesta della Dda nissena in corso e i tanti punti da definire per il prosieguo, a Palazzo di Città, nelle prossime settimane, l'attenzione dovrà essere rivolta al piano economico finanziario. Il Pef del servizio rifiuti, infatti, è stato trasmesso al sindaco Terenziano Di Stefano e gli uffici comunali, a breve, dovranno predisporre gli atti destinati all'assise civica chiamata a esprimersi sul documento finanziario e sulle relative tariffe Tari. Variazioni particolari, quanto agli importi complessivi, non sembrano essercene. Due anni fa, l'ammontare venne ridotto fino a diciassette milioni complessivi, ricomprendendo anche il fondo per l’accantonamento dei crediti di dubbia esigibilità, imposto dalla Corte dei Conti. Negli ultimi mesi, la percentuale di raccolta differenziata, a seguito di controlli e sanzioni, si è attestata su quote che arrivano adesso oltre il 67 per cento. Il termine ultimo per il varo da parte del consiglio cade nel mese di luglio. “Vorrei che si arrivasse al voto in aula – dice il sindaco Terenziano Di Stefano – magari con maggiore anticipo”. I suoi alleati saranno chiamati a fare da supporto, analizzando atti e dati che riguardano il servizio di raccolta. Non è da escludere, che prima del voto dell'assise civica qualche mutamento sostanziale, nel sistema rifiuti territoriale, possa concretizzarsi, principalmente come conseguenza dell'inchiesta in corso. Mesi addietro, il cda della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti locale, si affidò a una società esterna per definire i piani economici finanziari di tutti i comuni che rientrano nell'ambito.