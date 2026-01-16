Servizio rifiuti, proroga provvisoria per i comuni con contratti in scadenza: poi serviranno soluzioni precise

Il nodo rimane quello della normativa che pone seri limiti a rinnovi con la società in house Impianti Srr, attualmente gestore del servizio rifiuti in tutti i comuni dell'ambito

Gela. Era sostanzialmente una delle poche soluzioni praticabili, in attesa che da Anac arrivino risposte alle richieste di parere già avanzate. Per il servizio rifiuti, si va alla proroga provvisoria per i Comuni che si trovano con il contratto attuativo in scadenza. Nell'immediato, la Srr4 darà autorizzazione alla proroga per i Comuni di Delia e Butera. Gli altri, compreso quello di Gela, allo stato non si trovano a dover affrontare la questione contrattuale. L'assemblea Srr, in serata, ha dato seguito alla proposta avanzata dal sindaco di Butera, Giovanni Zuccalà. Il nodo rimane quello della normativa che pone seri limiti a rinnovi con la società in house Impianti Srr, attualmente gestore del servizio rifiuti in tutti i comuni dell'ambito. La proroga provvisoria dei contratti in scadenza dà lo spazio temporale necessario a valutare il parere Anac e, poi, a definire possibili altre opzioni, come una procedura di gara per l'appalto rifiuti o la cessione delle quote direttamente ai Comuni. Bisognerà così delineare il futuro prossimo di Impianti Srr, società direttamente controllata dalla Srr4 e costituita proprio per gestire il servizio rifiuti, evitando di affidarsi a privati, e il sistema di Timpazzo, insieme alla filiera impiantistica. La prossima tappa, per ora, passa dalla Srr4 del presidente Gianfilippo Bancheri, presente all'assemblea e sindaco di Delia, che dovrà mettere nero su bianco la proroga provvisoria.