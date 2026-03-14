Servizio rifiuti, "PeR": "Risorse per ridurre Tari, superare polemiche tra Comune e società"

Da “PeR” arrivano proposte sul tema, per un Comune che è ancora in dissesto e rispetto a un Pef, che viene comunque definito dalla Srr4

Gela. Le somme che saranno recuperate dal ciclo rifiuti da destinare al Piano economico finanziario, così da ridurre la soglia delle Tari dovuta dai cittadini. Da “PeR” arrivano proposte sul tema, per un Comune che è ancora in dissesto e rispetto a un Pef, che viene comunque definito dalla Srr4. “Negli ultimi giorni molti cittadini stanno ricevendo cartelle molto elevate e, in alcuni casi, anche palesemente errate: nuclei familiari duplicati, richieste inviate a più componenti della stessa famiglia e perfino a persone decedute. Una situazione che sta creando comprensibilmente preoccupazione e rabbia tra i cittadini. È evidente che su questo tema servono trasparenza e responsabilità. Per questo proponiamo due interventi concreti, ridurre la Tari inserendo nel Piano economico finanziario eventuali risorse economiche recuperabili nel ciclo dei rifiuti; avviare una verifica straordinaria delle cartelle Tari e attivare uno sportello dedicato per correggere eventuali errori e tutelare i cittadini”, dice il segretario regionale Miguel Donegani. L'esponente di “PeR”, infine, invita a mettere da parte le polemiche, a partire da quella maturata tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il management di Impianti Srr, la società in house del ciclo rifiuti. “I cittadini non sono interessati alle polemiche tra enti o società: vogliono sapere se e come sia possibile ridurre i costi del servizio e abbassare la Tari. “La questione dei rifiuti non può diventare uno scontro politico sterile. Serve invece un confronto serio e trasparente tra Comune, Srr, società di gestione e tecnici del settore, per capire come ridurre i costi e migliorare il servizio. La priorità deve restare una sola: difendere gli interessi dei cittadini e garantire un sistema dei rifiuti più efficiente, trasparente e sostenibile”, conclude Donegani.

