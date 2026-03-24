Servizio rifiuti, Pef e Tari: Srr si avvarrà di una società specializzata

Nei prossimi mesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione dell'iter anche per il Comune di Gela

Gela. Tra le prossime scadenze amministrative, non di secondo ordine, si profilerà quella per il Piano economico finanziario del servizio rifiuti, punto spesso molto delicato a Palazzo di Città. Ormai da diversi anni, quello del Pef, che definisce costi e oneri per le attività connesse al ciclo dei rifiuti e si lega alla Tari, è un passaggio che limita parecchio l'intervento diretto degli uffici comunali. Il Pef viene in larga parte dettato dalla Srr4, la società che sovraintende il sistema territoriale. Il presidente del cda Srr, il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, ha affidato un servizio di assistenza, ai fini della redazione del Pef per tutti i Comuni dell'ambito, compreso quello di Gela. È stata individuata una società romana, specializzata in questo settore, che si occuperà di elaborare i dati, seguendo i dettami del nuovo metodo tariffario Arera, per il terzo periodo regolatorio 2026-2029. Nei prossimi mesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione dell'iter anche per il Comune di Gela, attualmente in dissesto e in attesa che il ministero si pronunci circa il bilancio stabilmente riequilibrato.