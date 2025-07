Servizio rifiuti, Pef e Tari in aula consiliare: si procederà d'urgenza

Toccherà al sindaco esporre le ragioni di atti, che seguendo la traccia della sua amministrazione non aprono ad aumenti di alcun tipo

Gela. Il Piano economico finanziario del servizio rifiuti e le tariffe Tari, seppur a sorpresa rispetto alle previsioni iniziali, andranno in aula consiliare già domani. In queste ore, gli atti saranno trasmessi alla presidenza del consiglio. Vanno approvati entro il 30 giugno. Ieri, il cda Srr ha validato il Pef comunale. Ci sono tutti i presupposti per passare al voto del civico consesso. Fino a qualche giorno fa, sembrava fosse sufficiente un procedimento burocratico, interno agli uffici del municipio. Sì è posta invece l'esigenza del voto d'aula. La maggioranza dovrà necessariamente fare fronte unico mentre tra le file dell'opposizione qualcuno già lamenta la procedura d'urgenza, peraltro analoga in altre vicende piuttosto complesse, come nel caso del contratto Ghelas. Toccherà al sindaco esporre le ragioni di atti, che seguendo la traccia della sua amministrazione non aprono ad aumenti di alcun tipo.