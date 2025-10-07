Servizio rifiuti, partono attività di Impianti Srr anche a Piazza Armerina

E' l'unico a non far parte dell'area sud della provincia di Caltanissetta

Gela. Mentre in città, le parti, ovvero l'amministrazione comunale e i riferimenti di Impianti Srr, definiranno a breve gli aspetti più importanti per adeguare il contratto del servizio rifiuti, la stessa società in house intanto amplia la portata della propria attività. Dalla prossima settimana, l'azienda, con mezzi e personale, coprirà anche il Comune di Piazza Armerina. E' l'unico a non far parte dell'area sud della provincia di Caltanissetta. Il centro ennese si aggiunge, appunto, a quelli che già sono sotto la competenza della Srr4 e quindi con il servizio affidato a Impianti Srr, società retta dall'amministratore da poco riconfermato, l'ingegnere Giovanna Picone. Oggi e domani saranno completate la procedure per la firma dei contratti degli operai che lavoreranno a Piazza Armerina. Diversi erano ancora part-time ma tutti i rapporti di lavoro sono stati adeguati, così come già accaduto con l'avvento di Impianti negli altri comuni coperti.