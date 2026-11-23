La decisione Servizio rifiuti, gara o società Comuni: non si può più attendere, convocata assemblea Srr

Il consiglio d'amministrazione della Srr4 e i sindaci devono dare un'indicazione precisa sulla via da seguire, attraverso una gara d'appalto per il servizio o con la costituzione di una società dei Comuni

Gela. Altre attese non sembrano possibili, nonostante la situazione attuale che vive la società in house del servizio rifiuti Impianti Srr, sottoposta a sequestro preventivo e con difficoltà finanziarie. I sindaci dell'assemblea della Srr4, società che sovraintende il ciclo territoriale e controlla direttamente Impianti Srr, devono dare una linea precisa per il futuro immediato del servizio. Nella prima decade di dicembre, è già prevista una nuova convocazione dell'assemblea, dopo le riunioni delle ultime settimane quasi del tutto concentrate sul caso dei ventitré operai i cui contratti non erano stati rinnovati ma che rientreranno a lavoro proprio da dicembre. Il consiglio d'amministrazione della Srr4 e i sindaci devono dare un'indicazione precisa sulla via da seguire, attraverso una gara d'appalto per il servizio o con la costituzione di una società dei Comuni, che di fatto andrebbe a prendere il posto, in tutto e per tutto, della stessa Impianti Srr. Di recente, nel corso di una delle assemblee dei sindaci, era stato dato incarico al presidente del cda Srr4, il primo cittadino di Delia Gianfilippo Bancheri, di procedere a un interpello per individuare una figura tecnica che possa “traghettare” in direzione della nuova fase. Pare che l'opzione di una società dei Comuni abbia ripreso quota nonostante fosse stata quasi scartata in precedenza. Una cosa è certa, come ribadito dall'Autorità nazionale anticorruzione, il sistema attuale, con un affidamento diretto del servizio dalla controllante Srr4 alla controllata Impianti Srr, non è più normativamente praticabile. L'assemblea di dicembre è stata formalmente indetta da Bancheri, con convocazione di tutti i sindaci, compreso quello di Gela Terenziano Di Stefano, e degli organi tecnici e di controllo della società. Quello del sistema rifiuti è uno scenario che a livello locale attira tante attenzioni, a maggior ragione sulla scorta dell'attività d'indagine che si è concentrata intorno a presunti illeciti ambientali nella piattaforma di Timpazzo. Una gara d'appalto, di notevole valore economico, riaprirebbe le porte al rapporto con una società privata nella gestione del servizio rifiuti e probabilmente pure in quella dell'impiantistica; la strutturazione di una società di Comuni, invece, garantirebbe un'impronta simile a quella attuale ma con un protagonismo anche maggiore degli enti comunali del territorio, sotto insegne strettamente pubbliche.