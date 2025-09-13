Servizio rifiuti, confronto interno in municipio prima di affrontare il rinnovo del contratto

L'esigenza di rinnovarlo sarà l'occasione, probabilmente, per una rivisitazione dell'accordo originario, con l'aggiunta di attività specifiche e la richiesta di una maggiore efficienza negli interventi

Gela. Il servizio rifiuti va migliorato, quanto a resa e attività da porre in essere. Questa pare ormai una certezza, sempre più diffusa nelle stanze dell'amministrazione comunale. L'attività di pulizia, lo scerbamento e il diserbo, sono punti al centro di tante verifiche. Il contratto che lega l'ente comunale a Impianti Srr, la società in house della Srr4 che porta avanti il servizio in città, scade a ottobre. L'esigenza di rinnovarlo sarà l'occasione, probabilmente, per una rivisitazione dell'accordo originario, con l'aggiunta di attività specifiche e la richiesta di una maggiore efficienza negli interventi. La prossima settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore all'ambiente Giuseppe Fava si confronteranno con i tecnici del settore competente in materia. Si farà un approfondimento complessivo. Fava, pubblicamente, ha già riferito che sul decoro urbano ci sono miglioramenti netti da fare. L'assessore ritiene inoltre che scerbamento e diserbo non possano essere trascurati dalla società del servizio rifiuti. Il sindaco Di Stefano ha precisato, di recente, che in fase di rinnovo del contratto andranno apportate modifiche, che potrebbero essere sostanziali. Più volte, ha indicato l'esigenza di un maggiore coordinamento tra Impianti e Ghelas multiservizi. Prima di formalizzare le proposte da inoltrare al management di Impianti Srr, si faranno passaggi interni e la riunione della prossima settimana dovrebbe essere il primo capitolo. Non sono da escludere incontri con i riferimenti della stessa Impianti Srr, che come abbiamo ricordato continiuerà a essere guidata per i prossimi tre anni dall'ingegnere Giovanna Picone.