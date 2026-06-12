Servizio per pazienti Alzheimer interrotto, dem: "C'è graduatoria, Asp provveda"

I dem si rivolgono ad Asp

Gela. Si dia soluzione, rapida, per la ripresa del servizio in favore dei pazienti affetti da Alzheimer e dei fragili. I dirigenti del Pd locale si rivolgono al management Asp. "Si sta di fatto consolidando una progressiva e pericolosa erosione dei servizi territoriali e ospedalieri specialistici essenziali in città, che si manifesta attraverso singoli atti di sospensione, accentramenti e riduzioni operative che incidono direttamente sull’accessibilità delle cure. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, l'Asp avrebbe ricondotto la sospensione del servizio alla carenza di personale medico e alla mancanza di figure professionali necessarie al funzionamento del centro, una spiegazione che necessita di ulteriori chiarimenti. Se la specialista neurologa era, ed è regolarmente operativa, e se fino a pochi mesi fa i piani terapeutici venivano regolarmente rilasciati, è doveroso spiegare ai cittadini cosa sia cambiato improvvisamente. Se c'è una carenza di personale, occorre conoscere quali figure mancano e da quando la loro assenza impedisce il funzionamento del servizio - fanno sapere i dirigenti del Pd - se invece esiste un problema autorizzativo o di requisiti organizzativi, l'Asp deve indicare con chiarezza gli atti che hanno determinato la sospensione. L'eventuale assenza di alcune figure professionali non può essere una condizione sopravvenuta negli ultimi mesi ma una situazione che, secondo quanto riferito da utenti e familiari, sarebbe esistita anche in passato senza impedire l'erogazione del servizio". Per i democratici, non si può tagliare un servizio così importante. "Chiediamo che venga chiarito se la sospensione dipenda da una scelta organizzativa interna dell'Asp o da un provvedimento regionale che abbia accertato il venir meno dei requisiti per i centri Cdcd-Uva ,necessari per l'attività del centro. Occorrono tempi precisi per il ripristino del servizio. Inoltre se la figura mancante dovesse essere una psicologa psicoterapeuta psicomotricista, il direttore di cure primarie in una graduatoria da loro curata ne troverà centocinquanta circa. La questione venga risolta nel più breve tempo possibile e venga garantita la continuità assistenziale ai pazienti del comprensorio", concludono.