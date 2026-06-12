Servizio Alzheimer fermo, Donegani: "Assessore regionale affronterà caso con Asp"

Il segretario regionale “PeR” Miguel Donegani ha avuto riscontri dall'esponente del governo Schifani che a sua volta affronterà la questione con il management Asp

Gela. Un'interlocuzione con l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso che ha permesso di toccare il tema dell'interruzione del servizio per i pazienti affetti da Alzheimer e per i fragili. Il segretario regionale “PeR” Miguel Donegani ha avuto riscontri dall'esponente del governo Schifani che a sua volta affronterà la questione con il management Asp. “È stato inoltre concordato un ulteriore aggiornamento nella giornata di lunedì prossimo, utile a comprendere tempi e modalità attraverso cui si intenderà procedere. Continuerò a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda, che riguarda persone fragili e famiglie già duramente provate da enormi difficoltà assistenziali e sanitarie. Più in generale – dice Donegani - nel corso della prossima settimana affronteremo con forza e determinazione il tema della situazione sanitaria del nostro territorio, che versa ormai in condizioni gravissime e non più tollerabili. Gela non può continuare a subire il progressivo impoverimento dei servizi sanitari essenziali nel silenzio generale”. In settimana, all'Ars, l'assessore Filippo Franzone e il presidente della commissione consiliare sanità Floriana Cascio hanno incontrato il presidente della commissione salute del parlamento siciliano, proprio per valutare l'emergenza continua che si registra per il sistema sanitario in città.