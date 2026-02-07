Quotidiano di Gela

Serie C, l’Ecoplast torna al PalaLivatino: arriva il Giavì Pedara

Arriva oggi pomeriggio alle 18 al PalaLivatino il Giavì Pedara per fronteggiare l’attuale capolista del girone B del campionato di Serie C maschile.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
07 febbraio 2026 09:15
Serie C, l'Ecoplast torna al PalaLivatino: arriva il Giavì Pedara - Foto di Salvatore Saluci
Foto di Salvatore Saluci
Gela
Sport
Pallavolo
Gela. L’Ecoplast Volley torna al PalaLivatino dopo una lunga serie di trasferte consecutive, terminate tutte in favore dell’organico rossonero. Arriva a Gela il Giavì Pedara per fronteggiare l’attuale capolista del girone B del campionato di Serie C maschile. Fondamentale vincere, per gli uomini di Luciano Zappalà, per poi presentarsi nella miglior forma fisica e mentale possibile in occasione dello scontro al vertice contro la New Image di Giarre, avversaria del roster gelese nel prossimo weekend.

