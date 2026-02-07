Serie C, l’Ecoplast torna al PalaLivatino: arriva il Giavì Pedara
Arriva oggi pomeriggio alle 18 al PalaLivatino il Giavì Pedara per fronteggiare l’attuale capolista del girone B del campionato di Serie C maschile.
A cura di Giovanni Indovina
07 febbraio 2026 09:15
Gela. L’Ecoplast Volley torna al PalaLivatino dopo una lunga serie di trasferte consecutive, terminate tutte in favore dell’organico rossonero. Arriva a Gela il Giavì Pedara per fronteggiare l’attuale capolista del girone B del campionato di Serie C maschile. Fondamentale vincere, per gli uomini di Luciano Zappalà, per poi presentarsi nella miglior forma fisica e mentale possibile in occasione dello scontro al vertice contro la New Image di Giarre, avversaria del roster gelese nel prossimo weekend.