Serie D, torna il derby fra Gela ed Acireale

Gela. A distanza di sei anni dall’ultima volta, Gela ed Acireale tornano ad affrontarsi. A fare da teatro alla sfida fra le due compagini rivali sarà lo stadio “Aci e Galatea”. La nota dolente è che i tifosi biancazzurri non avranno la possibilità di assistere con i propri occhi alla sfida in quanto la trasferta è stata vietata ai residenti nella provincia di Caltanissetta. Un fattore che creerà un ambiente ancor più sfavorevole per Sarao e compagni, che non potranno contare sul sostegno dei propri fan per via delle disposizioni delle autorità competenti.

“Appena sono arrivato mi è stato spiegato sin da subito che il derby fra Gela ed Acireale è molto sentito, sappiamo bene quanto la gente tenga a questa partita - dichiara Dario Maltese - dall’aspetto calcistico è una gara che va affrontata come tutte le altre. Daremo sicuramente quel 10% in più per regalare una gioia ai nostri tifosi”.

L’Acireale ha totalizzato appena due punti nell’arco di queste prime sei giornate di campionato maturati dopo quattro sconfitte e due pareggi, arrivati contro Sancatalfese e Savoia. Gli uomini guidati da Cacciola avranno però sicuramente imparato a loro spese che in questa prima fase di Serie D nessuna squadra va sottovalutata e ogni domenica può nascondere delle insidie. L’Acireale ha anche cambiato guida tecnica e Coppa è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A sostituirlo Pagana, che domenica scorsa ha esordito contro la Sancataldese e ottenuto un buon pareggio.

“Non bisogna guardare la classifica, anche contro la Sancataldese c’era un gap importante - prosegue l’ex Nissa - non bisogna sottovalutare nessuna avversaria anche perché non li abbiamo ancora affrontati e non li conosciamo”.