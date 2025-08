Serie D, prende forma il nuovo Gela: tredici novità tra i convocati per il ritiro

Ben undici under tra i tredici volti nuovi convocati da mister Gaspare Cacciola per il ritiro estivo, iniziato ieri al “Palazzolo” di Linguaglossa.

Gela. È stato diramato ieri l’elenco dei convocati del Gela in vista del ritiro estivo, iniziato ieri al “Palazzolo” di Linguaglossa. Sono tanti i volti nuovi partiti con la squadra verso la struttura etnea.

Tra questi quello di Franco Sbuttoni, difensore centrale reduce da un’esperienza alla Puteolana, iniziata ad agosto 2024 e terminata lo scorso febbraio. L’argentino, nella passata stagione, ha militato nella formazione campana al fianco di Maikol Benassi e Alessandro Cangemi, atleti ingaggiati dal Gela nella corrente sessione di mercato.

Gli altri giocatori convocati ma non ancora ufficializzati singolarmente dal club biancazzurro sono in totale dodici. In porta figurano i nomi di Dimitrios Anargyrou, Renars Minuss e Sergio Di Silvestro, oltre a quello del riconfermato Colace. Il primo, classe 2006 nato in Grecia, arriva al Gela dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’AEK Atene. Minuss, invece, di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa, ha attirato l’attenzione del club biancazzurro con le maglie di Akragas e Augsdaugava, indossate nella stagione appena terminata. Il lettone ritrova Flavio Ferrigno e Vincenzo Tuccio, conosciuti ad Agrigento. Per chiudere il capitolo relativo ai pali abbiamo Sergio Di Silvestro, portiere siracusano che, l’anno scorso, ha avuto l’onore di difendere la porta della squadra della propria città raggiungendo anche il salto di categoria in Lega Pro.

In difesa, escluso il precedente menzionato Sbuttoni, le novità sono addirittura cinque. La prima riguarda il laterale destro Nikita Martinenko, che nell’ultima stagione ha indossato le divise di Casarano e Brindisi, oltre che quella della Nazionale lettone Under 19. Il classe 2006 può agire sulla fascia in una difesa a quattro così come può avanzare di qualche metro e rendersi pericoloso nell’area avversaria. Simile anche l’impiego di Giuseppe Cosmano, difensore esterno del 2007. Cresciuto calcisticamente nel vivaio della Reggina, ha successivamente proseguito la trafila nell’Under 17 della Ternana prima di approdare alla Vibonese, con cui ha fatto vedere grandi cose in D. Cresciuto nel settore giovanile del Torino sin dai primi anni, anche Luca Scarfiello ha sposato il progetto Gela Calcio. Terzino sinistro con doti offensive nato nel 2006, l’anno scorso ha inanellato 26 presenze all’interno del 4-3-3 del Locri e ha già avuto modo di conoscere il girone I, anche se l’annata con la compagine calabrese non è stata proprio da ricordare visto l’epilogo della retrocessione. Approdano a Gela direttamente dalla calda piazza di Trapani, invece, i classe 2007 Domenico Brancato e Federico Sadotti.

Spostandoci nella zona nevralgica del terreno di gioco, invece, hanno ottenuto la convocazione per il ritiro in tre. Il primo, Mattia Panzera, conosce già la quarta divisione avendo collezionato 15 presenze con la Sarnese, nel girone G. Il 2006 può agire da mediano o mezzala. Dopo aver indossato le divise di Misilmeri, Sancataldese e Nuova Igea Virtus, approda alla corte biancazzurra anche il centrocampista classe 2004 Federico Siino, che con la formazione verdeamaranto ha anche trovato la gioia del primo gol in D. In Eccellenza, invece, ne ha siglati ben quattro con il Misilmeri. L’ultima novità in mezzo al campo riguarda Federico Caruso, classe 2007 reduce da un’annata ad Avola agli ordini di mister Attilio Sirugo.

In avanti solo una novità all’interno dell’elenco dei convocati. Federico D’Emilio, centravanti campano nato nel 2006 che ha militato nei prestigiosi vivai di Paganese, Udinese e Catania, si è unito al gruppo squadra allenato da mister Cacciola.