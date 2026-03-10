Serie D, Nuova Igea Virtus penalizzata di cinque punti in classifica

Arriva il verdetto sul “caso De Falco”. I giallorossi sono stati penalizzati di cinque punti e scalano, adesso, alla quinta posizione in classifica.

Gela. Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso il suo verdetto: la Nuova Igea Virtus è stata penalizzata di cinque punti. Il portiere Christian De Falco, protagonista della vicenda, dovrà invece scontare cinque giornate di squalifica.

Cambia, così facendo, la classifica del girone I. Guida ancora l’Athletic Palermo, in cima con 51 punti, seguito dal Savoia con 50. Il gradino più basso del podio non è più occupato dalla Nuova Igea Virtus ma da Reggina e Nissa, a 47 punti ciascuno. I giallorossi, così facendo, scalano alla quinta posizione in graduatoria, ed il divario dalla vetta si estende a sei lunghezze. Uno stravolgimento netto della classifica del raggruppamento che allontana i peloritani dalla Serie C, anche se rimangono otto giornate da disputare e può ancora accadere di tutto.