Serie D, il Volley Gela attende il Solarino per abbandonare l’ultimo posto

Fanalino di coda del girone, il Volley Gela Ecoplast di Giacomo Tandurella riceve la visita del Solarino, quarto in classifica.

Gela. Torna in campo il Volley Gela Ecoplast, che domani al PalaLivatino attenderà il Solarino, quarta forza del girone D con 13 punti. Ancora relegato all’ultima posizione in classifica, invece, il sodalizio biancazzurro.

“Ottava giornata sulla carta proibitiva – dice coach Giacomo Tandurella - contro un Solarino lanciato verso i playoff. La nostra squadra, rilegata in piena zona play out, nonostante i progressi evidenti mostrati nelle ultime settimane, non riesce ancora a muovere la classifica. La situazione resta complessa – continua - ma i segnali positivi non mancano, in campo si vede una squadra con una crescente voglia di riscatto e una crescita tecnico-tattica significativa. Il passo decisivo, ora, è acquisire piena consapevolezza dei nostri mezzi e riuscire a mantenerla dal primo all’ultimo punto di ogni set. Fino ad oggi il nostro percorso è stato caratterizzato da molti bassi e pochi alti all’interno della stessa partita, bisogna invertire la tendenza”.